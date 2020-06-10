Житель Подмосковья организовал дома серпентарий и ходит с удавом на прогулку. Зоозащитники негодуют

Житель Подмосковья Кирилл Логвенков держит дома удава и еще несколько рептилий. Со своим любимцем он вышел на прогулку во двор, очевидцы сняли видео и выложили ролик в Сеть. Хозяин рассказал «360», что змею любят все соседские дети.

На кадрах видно, что вокруг много детей, но никто огромную змею не испугался. Кирилл волочет питомца по асфальту, держа за шею. Любитель змей рассказал «360», что гулял с удавом в окружении своих соседей, а местные его любят.

«Я гулял в окружении своих соседей — мы так часто гуляем, потому что дети его очень сильно любят, особенно соседи, которые знают о нем. Люди реагируют адекватно. Мы, наоборот, ушли подальше от детской площадки, потому что дети не давали покоя», — пояснил Логвенков.

Собеседник рассказал, что длина его удава около трех метров. Он держит дома пять таких животных и варана. Особую любовь к экзотическим представителям он питает с детства. С удавом Логвенков гуляет не каждый день — все зависит от погоды и свободного времени. За все время ни одного происшествия не было.

Появившийся в Сети ролик расстроил зоозащитницу и директора благотворительного фонда «Лохматая душа» Валентину Силич. Она назвала прогулки с удавом на асфальте жестоким обращением с животными. Да и вообще, змей дома нельзя держать по закону.

«Этот ролик — очередной акт жестокости по отношению к тем, кто не должен жить рядом с человеком. Ведь уже вышел закон о том, что запрещается иметь змей, диких животных в наших квартирах. Ребята, это жестоко — вытащить змею на асфальт, похвастаться, что у него есть такой питомец», — заявила Силич.

Зоозащитница возмутилась, что Логвенков тащит удава, и потребовала «прокатить вот этого вот хозяина мордой по асфальту».

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