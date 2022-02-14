Письма о штрафах предложили высылать через «Госуслуги»

В Госдуму собираются внести законопроект, по которому штрафы за правонарушения, зафиксированные на камеры, смогут высылать на «Госуслуги» или на электронную почту. Речь идет о случаях, когда россиянин не получил уведомление о взыскании обычным письмом и оно вернулось отправителю. Такое предложение уже в понедельник внесут депутаты от ЛДПР.

Текст законопроекта и пояснительную записку опубликовал в своем Telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов. Предлагается дополнить статью кодекса об административных правонарушениях новой нормой. По ней, если бумажная копия постановления о штрафе вернулась, данные нужно отправить адресату в виде электронного документа. На нем обязательно должна присутствовать усиленная электронная подпись.

Уведомление могут направить через «Госуслуги» или на некоторые другие ресурсы. При этом получение и прочтение россиянином письма должно быть зафиксировано. В законопроекте указано, что нормы должны вступить в силу с 1 июня 2023 года.

Ранее в Московской области упростили запись в кружки и секции. Заявление по-прежнему подается через «Госуслуги». Но теперь не нужно заполнять несколько документов для разных секций — достаточно одного.