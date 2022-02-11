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    11 февраля 2022, 15:20

    Запись в кружки и секции упростили на портале госуслуг Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Запись в кружки упростили в Подмосковье. На «Госуслугах» теперь не нужно подавать разные заявления для посещения нескольких секций — достаточно одного.

    Запись в кружки и секции упростили на портале госуслуг Подмосковья | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, запись в кружки и секции — одна из самых популярных онлайн-услуг в Подмосковье.

    Она напомнила, что раньше требовалось немало шагов для того, чтобы записать детей на занятия. Нужно было подавать заяки на каждый кружок.

    Появилась возможность в одном заявлении выбрать сразу несколько секций. Для этого необходимо заполнить электронную таблицу

    Надежда Куртяник.

    Статус зачисления по каждой секции можно будет отследить в личном кабинете на «Госуслугах» Подмосковья.

    Функция записи доступна по ссылке. Потребуется заполнить онлайн-заявку и приложить сканы документов.

    Услугу окажут максимум за 45 рабочих дней. Предоставляют ее бесплатно.