Запись в кружки и секции упростили на портале госуслуг Подмосковья

Запись в кружки упростили в Подмосковье. На «Госуслугах» теперь не нужно подавать разные заявления для посещения нескольких секций — достаточно одного.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, запись в кружки и секции — одна из самых популярных онлайн-услуг в Подмосковье.

Она напомнила, что раньше требовалось немало шагов для того, чтобы записать детей на занятия. Нужно было подавать заяки на каждый кружок.

Появилась возможность в одном заявлении выбрать сразу несколько секций. Для этого необходимо заполнить электронную таблицу Надежда Куртяник.

Статус зачисления по каждой секции можно будет отследить в личном кабинете на «Госуслугах» Подмосковья.

Функция записи доступна по ссылке. Потребуется заполнить онлайн-заявку и приложить сканы документов.

Услугу окажут максимум за 45 рабочих дней. Предоставляют ее бесплатно.