Писательница Марина Степнова станет автором текста для «Тотального диктанта» в 2022 году

В следующем году автором текста для акции «Тотальный диктант» станет российская писательница Марина Степнова. Об этом рассказала директор фонда Ольга Ребковец.

Имя писательницы было объявлено в рамках онлайн-марафона «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее». Акция пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру.

Марина Степнова известна как писательница, переводчик и сценарист. Она также является лауреатом премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная поляна».

В пресс-службе проекта назвали Степнову яркой фигурой современной российской литературы. По их словам, выход каждой ее книги — событие. Представители проекта также напомнили, что, приглашая писателей подготовить текст для «Тотального диктанта», они преследуют одну большую цель — познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Ведь сотни тысяч людей пишут тексты авторов под диктовку.

Ранее организаторы заявили, что «Тотальный диктант» в любом случае состоится в 2022 году. Однако пока неизвестно, в каком виде, масштабах и форматах.