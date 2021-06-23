«Тотальный диктант» пройдет в 2022 году

Организаторы подтвердили проведение «Тотального диктанта» в 2022 году. Сомнения появились после того, как стало известно об отказе в президентском гранте.

«„Тотальный диктант“ в любом случае состоится в 2022 году. Однако пока не известно, в каком виде, масштабах и форматах», — сказано на сайте «Тотального диктанта».

Организаторы акции отметили, что без гранта будут работать в режиме сохранения энергии. В ближайшие месяцы им придется быть менее активными в Сети и медленнее отвечать на вопросы пользователей. Они отметили, что на деньги, выделяемые Фондом президентских грантов, они не только проводили диктанты, но и создавали курсы, организовывали онлайн-марафоны и работали в соцсетях. Все это будет приостановлено.

Организаторы также напомнили, что каждый любитель акции может помочь команде, чтобы акция могла проводиться и дальше.

Организаторы «Тотального диктанта» подавали заявку в фонд президентских грантов на 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере 97 миллионов рублей.