12 января 2024, 17:54
Писатель Лукьяненко поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Писатель Лукьяненко поддержал решение Путина участвовать в выборах президента
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал кандидатуру Владимира Путина на грядущих выборах президента России. Об этом сообщил Информационный центр правительства Москвы.
«Я помню и 1990-е годы, и начало 2000-х, и то, что было 10 лет назад. Я вижу, как страна меняется к лучшему», — заявил писатель.
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Лукьяненко отметил, что Россия в настоящее время сталкивается с интенсивным внешним давлением, и подчеркнул весомую роль Путина для развития России на международной арене.
В Москве начался активный сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах. Для этого оборудовали несколько десятков мест в торговых центрах и других общественных пространствах столицы. В поддержку действующего президента собрали уже более 1,8 миллиона подписей.
Голосование на выборах президента Российской Федерации в 2024 году впервые пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта.
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