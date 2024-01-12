Общество 12 января 2024, 17:54 Писатель Лукьяненко поддержал кандидатуру Путина на выборах президента Писатель Лукьяненко поддержал решение Путина участвовать в выборах президента РИА «Новости»

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Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал кандидатуру Владимира Путина на грядущих выборах президента России. Об этом сообщил Информационный центр правительства Москвы.

«Я помню и 1990-е годы, и начало 2000-х, и то, что было 10 лет назад. Я вижу, как страна меняется к лучшему», — заявил писатель.

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Лукьяненко отметил, что Россия в настоящее время сталкивается с интенсивным внешним давлением, и подчеркнул весомую роль Путина для развития России на международной арене.

В Москве начался активный сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах. Для этого оборудовали несколько десятков мест в торговых центрах и других общественных пространствах столицы. В поддержку действующего президента собрали уже более 1,8 миллиона подписей.

Голосование на выборах президента Российской Федерации в 2024 году впервые пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта.