Выборы 12 января 2024, 16:56 Более 1,8 миллиона подписей собрали в поддержку кандидатуры Путина на выборах РИА «Новости»

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В России собрали более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Владимира Путина. Информация появилась на сайте кандидата.

«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», — добавили в сообщении.

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Волонтеры, представители ОНФ и партии «Единая Россия» продолжают заниматься сбором подписей по всей стране.

Путин примет участие в выборах как самовыдвиженец. По правилам, он должен собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. На каждый регион должно приходиться минимум 7,5 тысячи подписей.

По данным на 11 января, в избирательной кампании пока участвуют 11 кандидатов. От политических партий выдвинулись восемь человек, еще трое — самовыдвиженцы.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, при этом голосование будет трехдневным. Избирательный штаб президента Владимира Путина получил подписи из всех субъектов России.