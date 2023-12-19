Общество 19 декабря 2023, 19:10 Писатель Гараев предсказал популярность слова «чушпан» Автор «Слова пацана» Гараев сравнил мир сериала с Хогвартсом YouTube

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Писатель Роберт Гараев, получивший известность благодаря экранизации книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», заявил, что предсказывал популярность слова «чушпан» (чужак) задолго до выхода сериала Жоры Крыжовникова. Об этом написал журнал Forbes.

«Мир казанского феномена — это Хогвартс», — пояснил Гараев.

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По его словам, в нем есть свод четких правил, которые большинству людей незнакомы. Но, как только читатель прочел книгу или посмотрел сериал, ему сразу понятны мотивы героев, пояснил автор.

По мнению Гараева, его произведение можно сравнить с историей про Гарри Поттера. Книжная франшиза Джоан Роулинг перестает быть сказочной, но там остаются герои, которым читатель симпатизирует. А в «Слове пацана» нет тех, к кому читатель мог бы испытывать симпатию, подытожил он.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на онлайн-площадках в ноябре. Проект Крыжовникова вызвал большой ажиотаж. На фоне такого успеха создатели решили переснять финальный эпизод. По словам сценариста сериала Андрея Золотарева, это было сделано не в угоду зрителям, а ради логичной концовки.