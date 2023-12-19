Эксклюзив 19 декабря 2023, 17:59 Нормально для Крыжовникова. Сценарист «Слова пацана» объяснил пересъемку финала Сценарист «Слова пацана» Золотарев назвал пересъемку нормальным явлением РИА «Новости»

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В пересъемке отдельных сцен или концовки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» нет ничего особенного, это нормальная практика для режиссера Жоры Крыжовникова. Об этом в интервью «360» заявил сценарист проекта Андрей Золотарев.

В Сеть ранее слили финальный эпизод сериала. После этого создатели заявили, что переснимают восьмую серию «Слова пацана». Золотарев объяснил это решение тем, что проект стал очень популярным, есть средства, чтобы внести некоторые правки.

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«В пересъемке ничего такого нет. Во многих успешных проектах серии переснимают. Это характерно для режиссера Жоры Крыжовникова. В фильме „Лед-2“ и в сериале „Звоните Ди Каприо“ мы кое-что переснимали. Ты смотришь, что получилось, если есть бюджет и поддержка продюсеров, то переснимаешь. Сейчас уже все готово, остались последние штрихи», — поделился он.

Некоторые зрители, успевшие посмотреть последнюю серию «Слова пацана», решили, что финал слишком жесткий. Новость о пересъемке восьмой серии многие восприняли как попытку создателей угодить аудитории.

«Мы не склонны переделывать что-то из-за аудитории. У нас есть свой зритель, мы видим, что сериал нравится. Поэтому нет резона бежать за теми, кто хочет другой финал. Да просто потому, что аудитория сама не знает, чего хочет. Парадокс в том, что зритель, включая сериал, надеется, что создатели оправдают его ожидания. Но для нас важно сделать завершенную, логичную историю», — подытожил собеседник «360».

Ранее Золотарев рассказал о реакции команды «Слова пацана» на бешеный успех сериала. По его словам, никто не мог предугадать такого ажиотажа вокруг проекта.