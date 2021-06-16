Пиратские ссылки предложили исключать из поиска без суда

Ссылки на сайты с нелегальным контентом предложили исключать из поисковых систем без суда. Правообладатели при этом получат возможность создавать информационные системы с базами данных указателей страниц.

Изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» разработал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Документ разместили на сайте базы данных нижней палаты парламента.

Депутат хочет, чтобы правообладатели создавали списки сайтов, где нелегально размещена нарушающая авторские или смежные права информация. Сформированные информационные системы включат в специальный реестр, ведет который Роскомнадзор.

Оператор поисковой системы должен будет прекратить выдачу ссылок, занесенных в систему, максимум через шесть часов с момента включения в нее сведений о таких ресурсах.

Боярский обратил внимание, что владельцы пиратских сайтов и других нелегальных ресурсов в Сети пытаются отслеживать блокируемые ссылки и автоматически создавать для страниц указатели-дубли, которые попадают в поиск.

В такой ситуации скорость реагирования на действия нарушителей приобретает важнейшее значение, подчеркнул депутат.