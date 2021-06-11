Роскомнадзор назвал количество запрещенных материалов, которые до сих пор не удалил Twitter

Twitter до сих пор не удалил почти 500 материалов, запрещенных в России. Об этом сообщил RТ со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Доступ по-прежнему не ограничен к 490 публикациям.

«С 2015 года площадкой не удалялись более шести тысяч запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что срок выполнения требований по удалению запрещенного контента сократился со 129 до восьми суток.

В отношении Twitter составлены 10 протоколов об административных правонарушениях. Суд выписал штрафы на общую сумму 27,9 миллиона рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных соцсеть наказана еще на четыре миллиона рублей.

Facebook и Instagram тоже с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов. В отношении них составлено 13 протоколов. Общая сумма штрафов — 43 миллиона рублей. А Google и YouTube за этот же отрезок времени оставили в Сети свыше 5,2 тысячи запрещенных материалов. При этом Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента.