«Пирамиду позора» весом почти в тонну похитили в Тольятти

В конце апреля в Тольятти неизвестные украли пирамиду, которой местные коммунальщики клеймят должников. Об этом сообщил сайт «КП-Самара».

Железобетонная «пирамида позора» появляется около того дома, где жильцы не платят за воду. Она весит около 700 килограммов, и увезти ее можно только на грузовике. Похищенная конструкция стояла на улице Мичурина, возле дома № 65. В полицию поступило заявление, что она пропала в период с 21:00 до 23:00 29 апреля.

«Была украдена пирамида с надписью „Вы должник“, которая весит примерно 700 килограммов. Предположительно, злоумышленники передвигались на грузовике Mitsubishi Fuso. Они просто подъехали на место, погрузили ее себе в кузов и скрылись» — рассказал источник издания, знакомый с ситуацией.

Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. На место происшествия даже выезжала следственно-оперативная группа. Были опрошены свидетели. В пресс-службе «РКС-Самара» рассказали, что человек, которому поставили эту пирамиду, задолжал более 59 тысяч рублей.

Пока полицейские подозревают 29-летнего мужчину, который не имеет регистрации в Тольятти. Саму конструкцию нашли и вернули владельцу. Тем не менее разбирательства продолжается.