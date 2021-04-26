Троллейбус в Тольятти врезался в столб из-за резкого ухудшения самочувствия у водителя

Троллейбус в Тольятти врезался в столб из-за водителя, которому резко стало плохо. Авария оказалась без жертв. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось 26 апреля в Автозаводском районе на Приморском бульваре 10. Столб от удара рухнул на проезжую часть. Движение троллейбусов преградило упавшая конструктивная деталь.

Пассажиров в момент произошедшего не было в своих транспортных средствах, об этом рассказали в местных СМИ. Врачи оказали помощь бывшему за рулем троллейбуса. Столб пришлось убирать с помощью подъемного крана.