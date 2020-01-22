Представительница завода под Мурманском назвала журналистов «пиндосовскими тварями». И извинилась

СМИ сообщили, что гендиректора судоремонтного завода в Полярном обязали выплатить штраф за невыплаченную зарплату работникам. Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ» Ольга Попова назвала авторов статьи «тварями пиндосовскими», но позже объяснила свои слова и извинилась.

«Вы чего творите, твари пиндосовские? Вы хотя бы причину знаете, спросили? Неее, зачем писать, что со „Звездочки“ деньги не пришли. Зачем кому-то правда? Жареную новостюшку хапнули и вперед рейтинг своей „инфопомойки“ поднимать. Таких бойцов „демократии“ и свободы слова очень любят спонсировать наши „западные“ друзья», — прокомментировала Попова новость во «ВКонтакте».

В статье издания «СеверПост» говорилось о том, что у судоремонтного завода № 10 накопилось 16 миллионов рублей долга по зарплатам. Гендиректора Евгения Зудина и само предприятие обязали выплатить штраф на общую сумму 40 тысяч рублей.

«Очень стыдно, что не сдержалась в эмоциях, которые были вызваны обидой за то, что все успехи орденоносного завода за последние годы, являющиеся заслугой исключительно текущего руководства, остаются незамеченными», — объяснила РБК свое высказывание в Сети пресс-секретарь.

Она добавила, что за прошедшие четыре года заводу удалось увеличить число своих работников в три раза, а также приумножить количество заказов и увеличить пакет лицензий.

«Акцентируются, к моему сожалению, лишь проблемные вопросы, при этом не разобравшись в их глубинной сути. Я приношу свои извинения за свои неэтические высказывания в данном комментарии», — заключила Попова.

В свою очередь, в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации назвали подобные заявления недопустимыми и пообещали разобраться в случившемся.