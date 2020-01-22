Представительница завода под Мурманском назвала журналистов «пиндосовскими тварями». И извинилась
«Вы чего творите, твари пиндосовские? Вы хотя бы причину знаете, спросили? Неее, зачем писать, что со „Звездочки“ деньги не пришли. Зачем кому-то правда? Жареную новостюшку хапнули и вперед рейтинг своей „инфопомойки“ поднимать. Таких бойцов „демократии“ и свободы слова очень любят спонсировать наши „западные“ друзья», — прокомментировала Попова новость во «ВКонтакте».
В статье издания «СеверПост» говорилось о том, что у судоремонтного завода № 10 накопилось 16 миллионов рублей долга по зарплатам. Гендиректора Евгения Зудина и само предприятие обязали выплатить штраф на общую сумму 40 тысяч рублей.
«Очень стыдно, что не сдержалась в эмоциях, которые были вызваны обидой за то, что все успехи орденоносного завода за последние годы, являющиеся заслугой исключительно текущего руководства, остаются незамеченными», — объяснила РБК свое высказывание в Сети пресс-секретарь.
Она добавила, что за прошедшие четыре года заводу удалось увеличить число своих работников в три раза, а также приумножить количество заказов и увеличить пакет лицензий.
«Акцентируются, к моему сожалению, лишь проблемные вопросы, при этом не разобравшись в их глубинной сути. Я приношу свои извинения за свои неэтические высказывания в данном комментарии», — заключила Попова.
В свою очередь, в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации назвали подобные заявления недопустимыми и пообещали разобраться в случившемся.