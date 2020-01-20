СМИ: курьеры Ozon останутся без работы

В собственной службе доставки Ozon грядут сокращения. Интернет-магазин планирует отказаться от услуг большинства курьеров. Их число сведут к минимуму.

Сейчас в штате Ozon порядка тысячи работников доставки, рассказал газете «Ведомости» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Это около 5% от общего количества курьеров в российских интернет-магазинах.

Когда именно интернет-магазин начнет преобразования и скольких сотрудников службы доставки уволят, представитель Ozon не уточнил.

«Нам пришлось развивать собственную систему доставки», — рассказал экс-руководитель торговой интернет-площадки Маэль Гавэ. Его слова привели из интервью изданию «Деловой Петербург» в 2011 году.

Тогда Гавэ привел в пример Amazon, который мог «с самого начала использовать американскую почту и службу доставки UPS» для развития. У Ozona такой возможности не было.

В материале указано, что в последние годы у интернет-магазина возникали проблемы доставки товаров в канун Нового года, когда нагрузки были пиковыми. На Ozon жаловались в интернете и соцсетях. В качестве объяснений Ozon указал, что в информационной системе произошел сбой, из-за чего сортировка заказов производилась не совсем корректно.

Если Ozon увеличит число партнеров по доставке, то справляться с отправлением грузов в пиковое время торговая площадка сможет довольно эффективно.

Представитель интернет-магазина подчеркнул, что в небольших городах компании-партнеры уже взяли на себя эту функцию. В мегаполисах доставку пока что осуществляют силами собственных курьеров Ozon.