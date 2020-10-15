Пилотам опять помешал летающий человек в аэропорту Лос-Анджелеса

Уже во второй раз за месяц пилоты в Лос-Анджелесе замечают человека, летающего с реактивным ранцем около аэропорта. В этот раз отчаянный парень поднялся на высоту 1,8 тысячи метров.

О человеке с реактивным ранцем сообщил сайт CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. Экипаж China Airlines заметил человека с джетпаком на высоте 1,8 тысячи метров в семи километрах от аэропорта Лос-Анджелеса. Это уже второй случай за месяц.

Ранее некоего человека, парящего в воздухе, увидели в конце августа. Тогда пилоты двух авиакомпаний рассказали о «парне с джетпаком», который летел рядом с бортами на высоте 900 метров. Тогда установить личность этого человека не удалось, а делом занялось ФБР. «360» писал об этом случае и узнал, что такая развлекательная программа может привести к катастрофе.

По информации New York Times, большинство моделей джетпаков не могут летать на такой высоте, поэтому слова пилотов «удивительны». Сделать такое удалось лишь пилоту Jetman Dubai в феврале 2020 года, но посадку он совершил при помощи парашюта.