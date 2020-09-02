Людей на реактивных ранцах начали замечать из самолетов на высоте. Встреча может привести к катастрофе

Американский пилот сообщил диспетчеру, что во время посадки в аэропорту Лос-Анджелеса видел человека, летящего мимо на реактивном ранце. В тот момент самолет находился на высоте более 900 метров — «летающий парень» поднялся на столько же. Делом занялось ФБР.

Пилот American Airlines заметил возле своего самолета человека с реактивным ранцем. О произошедшем он тут же доложил диспетчеру. Получился такой разговор.

Диспетчер, <…> мы только что пролетели парня с реактивным ранцем <…> слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра — прим. ред.), примерно на нашей высоте пилот American Airlines.

В момент посадки лайнер находился на расстоянии более 900 метров от земли. По данным телекомпании KTLA, пилот рейса 1997 сообщил о мужчине с ракетным ранцем примерно в 18:35 по местному времени в минувшее воскресенье. Пилот другой авиакомпании — Southwest Airlines — тоже сообщил о человеке с джетпаком. После поступивших сообщений диспетчеры передали пилотам еще одного самолета — компании JetBlue — о человеке в воздухе.

ФБР узнало о произошедшем и начало расследование. Обычно полеты на реактивном ранце проводятся в развлекательных целях и их активно рекламируют, но в данном случае подобного не наблюдается. Да и сам полет на такой высоте не является типичным.

Специалист по вопросам авиационной безопасности Стив Ковелл сказал каналу KTTV, что человек на реактивном ранце появился в воздушном пространстве над аэропортом на короткое время, потому что «даже самые совершенные реактивные ранцы обеспечивают лишь кратковременный полет». Вероятно, мужчина успел взлететь и тут же опустился на землю, а потом покинул район. Но высоту, на которую поднялся неизвестный, специалист не оценил. Однако, по информации Newsweek, в феврале 2020 года человек с ранцевым двигателем впервые смог подняться на 1,8 тысячи метров. Героем тех дней стал француз Винс Реффет. Он установил рекорд во время испытательного полета в Дубае, поднявшись почти на два километра в воздух и пролетев на скорости 240 километров в час.

А в январе 2018 года компания JetPack Aviation представила новую версию джетпака, который может лететь со скоростью до 320 километров в час и подниматься на высоту до 4,5 километра. Прежние модели разгонялись до 160 километров в час.

Человек уже летал около самолета. Это сделал в 2015 году швейцарский пилот Ив Росси. Тогда это мероприятие было согласовано. Росси летел рядом с самолетом Аirbus F380 на высоте километр. Для этого трюка нужно было выпрыгнуть из более маленького воздушного судна или вертолета, а также согласовать мероприятие. Так и сделал Росси, то есть диспетчер был в курсе.

Опасные ранцы

Майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов по просьбе «360» оценил произошедшую в США ситуацию. По его словам, для человека такие полеты опасны как минимум из-за высоты. Подобные полеты сопряжены с определенным риском, в том числе плохой изученностью самих аппаратов, так как они относительно новые. У ранца может случиться любой сбой — от проблем с топливом до некорректной работы двигателя.

Красноперов отметил, что для пилота джетпака управление аппаратом не такое страшное, как может показаться. То есть у реактивного ранца не может быть перегрузок из-за небольшой мощности двигателя и отсутствия больших лопастей.

Однако появление такого устройства в воздушном пространстве аэропорта опасно.

Это то же самое, как встреча с птицей. Если летать в любых зонах, где самолеты взлетают, там вообще недопустимы полеты этих ранцев Андрей Красноперов.

Красноперов также рассказал о преимуществах реактивных ранцев. По его словам, впоследствии они могут пойти на пользу человечеству, так как ранец удобен в пользовании. Например, не требуется взлетная полоса, чтобы подняться в воздух. Нужно лишь пространство метр на метр. Применять ранцы, по мнению собеседника «360», можно в качестве доставщика грузов.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в беседе с «360» согласился, что возле аэропорта летать опасно и запрещено в районе 15-25 километров. Такие аппараты, по мнению специалиста, можно использовать в двух направлениях: развлекательном и спасательном.

Из катания на джетпаках можно сделать аттракцион, считает Попов. Если давать им серьезное предназначение, то реактивные ранцы можно использовать в ситуациях, когда нужна экстренная помощь, чтобы, например, быстрее добраться до места назначения.