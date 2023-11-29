Общество 29 ноября 2023, 14:32 Аналитики «Авито Работы» выяснили, что осенью 2023 года средние предлагаемые зарплаты увеличились на 28%

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В исследовании сервиса «Авито Работа» говорится, что за осень 2023 года средние предлагаемые зарплаты в определенных направлениях увеличились на 28%. Наибольший прирост ощутили сотрудники IT-сферы и строительства, написало ИА НСН.

С 2022 года общее число вакансий в этих сферах увеличилось в 1,8 раза, то есть на 84%.

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Отмечается рост зарплат и у контролеров. Если осенью прошлого года они, в среднем, получали 34 629 рублей, то сейчас сумма повысилась до 56 133 рубля.