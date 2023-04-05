Общество 05 апреля 2023, 00:02 PickPoint прекратит работу в России «Коммерсант»: логистический сервис PickPoint решил прекратить работу в России flickr

Читать 360tv в

Сервис по доставке PickPoint решил уйти с российского рынка. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на источники в сфере логистики и письмо генерального директора компании Надежды Романовой.

По имеющимся данным, PickPoint хочет прекратить работу в России из-за финансовых трудностей, которые образовались в результате снижения оборота. Этому поспособствовал уход иностранных ретейлеров. Именно они составляли основную часть клиентов компании.

Реклама

По словам Романовой, также трудности появились в связи с «невозможностью финансирования со стороны западного инвестора». С 4 апреля PickPoint прекратит прием новых грузов. Те товары, которые не доставили или оказались невостребованными, вернут клиентам в период с 6 по 30 апреля.

По данным «Известий», PickPoint сообщала о частичном ограничении на услугу логистики возвратов. Первые две недели февраля компания испытывала некоторые трудности в доставке по российским регионам.

В конце марта стало известно, что международная компания Viterra планирует прекратить экспорт зерна из России и уйти из страны.