Мир 30 марта 2023, 00:30 Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России — СМИ Bloomberg: компания Viterra планирует прекратить экспорт зерна из России Pxhere

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Международная компания Viterra хочет прекратить экспорт российского зерна и уйти с рынка России. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Организация является одной из ведущих международных корпораций по торговле зерном.

«Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует уйти с российского экспортного рынка», — сказано в материале.

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Организация объявит о своем решении в ближайшее время, указали авторы статьи со ссылкой на свои источники. Сейчас компания продолжает запланированные отгрузки зерна и проводит оценку вариантов выхода из российского бизнеса.

В российском представительстве компании не стали комментировать это сообщение, отметило РИА «Новости».

Ранее крупнейший американский трейдер сельхозпродукции Cargill объявил о прекращении закупок российского зерна через свою дочернюю компанию с 1 июля. Все свои обязательства по отгрузке на действующий сезон фирма пообещала выполнить. На освободившееся место придет другой посредник, что не скажется на объемах экспорта, заявил в беседе с «360» независимый аналитик по вопросам экономики и основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.