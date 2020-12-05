Массовый сбой в работе постаматов PickPoint произошел в России. Видео

В работе сервиса постаматов PickPoint масштабный произошел сбой. Из-за кибератаки двери всех ячеек открылись. От действий хакеров пострадали около четверти аппаратов компании — большую часть их них удалось своевременно отключить.

Об этом сообщил ТАСС представитель PickPoint. Собеседник отметил, что всего в результате кибератаки пострадали 2 732 постамата — 25% от количества всех устройств сети.

«Так как атака была зафиксирована на ранней стадии, большую часть из 2 732 постаматов удалось отключить, заказы в них не были открыты. Восстановление сети уже идет, но оно требует физического присутствия на точках и времени», — отметил собеседник агентства.

Ранее на официальной странице PickPoint во «Вконтакте» появилось сообщение, в котором компания назвала причины случившегося. Там отметили, что сбой в работе произошел из-за кибератаки на сотовых операторов. Это случилось, потому что постаматы обслуживает интернет-провайдеры. В сообщении отметили, что работают над решением проблемы и пообещали, что оно займет не более нескольких часов.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Сети появились ролики, на которых видно, как поочередно открываются дверцы постаматов. Почти все ячейка заполнены заказами. В компании отметили, что будут оценивать ущерб после того, как ликвидируют саму проблему.

В ответ на сообщения о проблеме в чате компании просили помочь устранить технических сбой. Если человек до сих пор находился рядом с постаматом, он должен был выключить устройство из розетки, а затем закрыт все дверцы. В компании уточнили, что выполнить действия нужно именно в таком порядке.

Из-за проблем с работой сервиса Avon сообщил, что постаматы PickPoint временно не доступны для размещения и получения заказов.