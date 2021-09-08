ПФР рассказал о возможности получить две пенсии одновременно

В Пенсионном фонде России рассказали о праве военных на получение двух пенсий одновременно. Одна пенсия проходит по линии силовых ведомств, а вторая — по линии ПФР. Информация появилась на сайте ведомства по Москве и Подмосковью.

«Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и имеет необходимый страховой стаж», — сказано в сообщении.

Помимо этого, для второй пенсии у россиянина должно быть необходимое количество личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии либо за выслугу лет, либо по инвалидности.

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис ранее напомнил, что некоторые пенсионеры имеют право на получение доплат к пенсии за родственников. Средства можно получить по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Кроме того, у пенсионера есть право на повышенную фиксированную выплату в случае, если у него на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи. Специалисты часто советуют самозанятым россиянам добровольно делать взносы в ПФР, чтобы усилить свои пенсионные права.