Россиянам напомнили о выплатах за родственников

Некоторые пенсионеры имеют право на получение доплат к пенсии за родственников. Об этом рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

«В зависимости от обстоятельств, пенсионер вправе получать доплату. Деньги могут поступать в рамках страховой либо соцпенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного матобеспечения», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт уточнил, что средства также можно получить по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Помимо этого, пенсионер имеет право на повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Например, дети, родители, супруг, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Биезбардис напомнил, что на 500 рублей в качестве дополнительных выплат могут рассчитывать супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией.

Эксперт ранее посоветовал самозанятым россиянам добровольно делать взносы в ПФР, чтобы усилить свои пенсионные права.