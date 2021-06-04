ПФР объяснил, кто в июне получит пенсию заранее

Некоторые пенсионеры получат пенсию в июне раньше срока. Речь идет о регионах, где почта и банки не будут работать в праздничные и выходные дни — 12, 13 и 14 июня. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Как отметили в ведомстве, в каждом регионе свои особенности досрочной выплаты пенсий, так как учитывается график работы местных почтовых отделений и банков, передала «Российская газета». Если он не меняется в праздники, то тогда деньги придут день в день.

В частности, жители Краснодара выплаты за 12 число получат раньше на день. В Ульяновской области городские почтовые отделения начнут выдавать пенсию за 12 число 10 июня, а сельские — 11 числа. В столичных почтовых отделениях за праздничные и выходные дни начнут выплачивать 9 июня. Пенсионеры некоторых районов Нижнего Новгорода получат выплаты 11 числа.

В Московской области получать региональную доплату к пенсии начали уже более 160 тысяч жителей. Ее размер составляет до 10 648 рублей. Доплата положена жителям, у которых пенсия ниже прожиточного минимума.