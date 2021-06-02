Региональную доплату к пенсии оформили более 160 тысяч жителей Подмосковья

Получать региональную доплату к пенсии в Московской области начали уже более 160 тысяч жителей. Ее размер составляет до 10 648 рублей.

Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. По ее словам, доплата положена жителям, у которых пенсия ниже прожиточного минимума.

Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье Ирина Каклюгина.

На эти цели в областном бюджете предусмотрели свыше шести миллиардов рублей.

«Подать заявление на эту услугу можно как очно, обратившись в управление социальной защиты по месту жительства, так и через региональный портал госуслуг», — добавила Каклюгина.

А ранее она напомнила, как семьи с детьми-инвалидами могут получить выплаты на школьную форму в Подмосковье.