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    02 июня 2021, 11:50

    Региональную доплату к пенсии оформили более 160 тысяч жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Получать региональную доплату к пенсии в Московской области начали уже более 160 тысяч жителей. Ее размер составляет до 10 648 рублей.

    Региональную доплату к пенсии оформили более 160 тысяч жителей Подмосковья

    Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина. По ее словам, доплата положена жителям, у которых пенсия ниже прожиточного минимума.

    Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье

    Ирина Каклюгина.

    На эти цели в областном бюджете предусмотрели свыше шести миллиардов рублей.

    «Подать заявление на эту услугу можно как очно, обратившись в управление социальной защиты по месту жительства, так и через региональный портал госуслуг», — добавила Каклюгина.

    А ранее она напомнила, как семьи с детьми-инвалидами могут получить выплаты на школьную форму в Подмосковье.