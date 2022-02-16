ПФР объяснил, кто может претендовать на компенсацию стоимости ОСАГО

Частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО могут получить россияне с инвалидностью. В ПФР уточнили, что имеется ввиду компенсация, которая предоставляется по одному полису, где указано не более двух водителей — помимо человека с ограниченными возможностями или его законного представителя.

Об этом рассказали агентству «Прайм» в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Выплата в 50% от стоимости полиса ОСАГО предусмотрена для людей с инвалидностью или их представителей, которым транспорт нужен по медицинским показаниям.

Если речь идет об оформлении выплаты на ребенка инвалида, то получателем льготы могут стать родители, а также законные представители, в числе которых и опекуны.

Компенсация предоставляется автоматически. Для этого ответственные за предоставление услуг россиянину с инвалидностью организации должны направить необходимые данные в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.

Договор ОСАГО может быть расторгнут страховой компанией, если неверно указана территория преимущественного использования автомобиля. Такое может быть, если владелец авто, оформляя полис через форму на сайте страховой, внес адрес временной регистрации, чтобы уменьшить стоимость полиса.