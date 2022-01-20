Россиянам рассказали, в каких случаях полис ОСАГО могут аннулировать

Страховая компания может расторгнуть договор ОСАГО из-за того, что территория преимущественного использования автомобиля неверно указана, сообщила газета «Известия».

Такое может быть, если оформляя полис через форму на сайте страховой компании, владелец транспортного средства внесет адрес своей временной регистрации и из-за этого стоимости полиса станет меньше. Решающую роль сыграет именно последнее условие.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) объяснили, что страховщик может досрочно прекратить действие договора, если были выявлены не только ложные, но и неполные сведения, которые представил страхователь при заключении ОСАГО, и имеющие важное значение для определения степени страхового риска. При этом клиенту в таких ситуациях не вернут страховую премию.

В других случаях, при расторжении договора по инициативе страховой компании, клиенту должны вернуть часть страховой премии за неистекший срок действия, пояснил эксперт-юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник.

Страховая компания при расторжении договора обязана не только оповестить клиента об этом, но и назвать причину, отметил Резник.

При увеличении выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью стоимость полиса может вырасти. При отмене учета износа деталей он подорожает еще больше.