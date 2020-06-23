Путин подписал указ о выплате семьям 10 тысяч на каждого ребенка до 16 лет

Согласно ему, родители детей 0 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей на ребенка. Эта сумма не будет учитываться как доход семьи, которая получает другие меры социальной поддержки.

Указ также поручает правительству выделить деньги из бюджета на соответствующую сумму, а Пенсионному фонду — обеспечить ее реализацию.

При этом тем гражданам, которые в прошлом месяце уже подавали заявку на получение 10 тысяч рублей, в этом месяце не придется делать это повторно, так как следующая выплата будет начислена автоматически.

О выплатах глава государства сообщил в своем телеобращении к россиянам. Он отметил, что деньги направлены на поддержку семей, пострадавших из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что более 11 миллионов российских семей за три дня получили июньские выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.