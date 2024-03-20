Общество 20 марта 2024, 18:32 Певица Варвара раскрыла секреты долгого брака Певица Варвара рассказала, как поменялся ее вспыльчивый характер с годами РИА «Новости»

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Певица Варвара, известная благодаря хиту «Летала да пела», рассказала, что в молодости была склонна к эмоциональным вспышкам, но со временем научилась справляться с разногласиями более мирным путем. В интервью lady.mail.ru она назвала любовь и уважение основой своего долгого замужества.

По мнению Варвары, секрет гармонии в отношениях — готовность идти на компромисс и не фокусироваться на негативе.

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«С возрастом я поняла, что надо уступать друг другу, в какие-то моменты — отпускать ситуацию и не концентрироваться на плохом», — поделилась она.

Варвара и ее супруг, бизнесмен Михаил Сусов, воспитывают четверых детей: сына Варвары от первого брака Ярослава, сыновей Михаила от его первого брака Василия и Сергея, а также их общую дочь, которая также носит имя Варвара. Певица отметила, что все дети уже взрослые, но семья сохраняет крепкие и теплые отношения.

Ранее старейшая женщина планеты поделилась секретами долголетия. Она отпраздновала свой 117-й день рождения.