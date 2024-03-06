Здоровье 06 марта 2024, 11:09 Старейшая женщина планеты назвала секреты долголетия Старейшая женщина планеты Браньяс Морера назвала секретом долголетия спокойствие Freepik

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Мария Браньяс Морера, самая старая женщина в мире, отпраздновала свой 117-й день рождения. О ее секрете долголетия рассказал портал Guinness World Records.

Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, США, после чего в возрасте восьми лет переехала в Каталонию.

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Женщина стала обладательницей титула самого старого человека по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года, заняв место француженки Люсиль Рандон, скончавшейся в возрасте 118 лет. По данным Книги рекордов Гиннесса, Морера занимает 12-е место в подтвержденном списке самых старых людей в истории. Ее позиция вырастет до пятого места, когда она достигнет 118 лет.

Она проживает в доме для престарелых уже 23 года. Несмотря на возраст, Морера остается жизнерадостной и убеждена, что новый день всегда приносит новые уроки. Женщина считает секретами своего долголетия порядок в жизни, спокойствие и теплые отношения с семьей и друзьями. Она также перечислила следующие факторы: много времени на природе, жизнь без стресса и сожалений, получение множества позитивных эмоций и избегание негативного общения.

У Мореры практически нет серьезных проблем со здоровьем, кроме частичной потери слуха и трудностей с передвижением. Она дала согласие на медицинское обследование, которое поможет ученым выяснить факторы, способствующие такому успешному долголетию.

Ранее доживший до 107 лет британец поделился секретом своего долголетия. Он выразил уверенность, что сохранить здоровье ему помогли особые завтраки.