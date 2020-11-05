Петербуржцы выбрали украшение для главной городской елки на Новый год

Праздничное дерево будет почти 25 метров в высоту. Рядом с ней поставят декоративную композицию из группы живых елей, разместят фотозону и почтовые ящики для писем Деду Морозу.

Новогоднюю елку украсят в стиле ретро, она напомнит советские времена — 1950–1960 года.

Ель установят на главной площади города к 20 декабря. Все организационно-технические и электромонтажные работы стартуют за две недели до данной даты.

Петербуржцы сами выбирали в интернете, какую елку разместить на Дворцовой площади — живую или искусственную. Результаты голосования показали, что большинство горожан предпочтут увидеть дерево из леса: 52,2% местных жителей против 47,8%. До этого шесть лет подряд в Санкт-Петербурге ставили искусственную елку. Вопрос о замене искусственной ели на живую поставили ребята из социальных учреждений в декабре 2019 года после экскурсии по новогоднему городу.