facebook_pixel
    05 ноября 2020, 12:42

    Петербуржцы выбрали украшение для главной городской елки на Новый год

    Алена Макаренко

    Живую ель установят на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге перед Новым годом. Какой именно она будет, выбрали местные жители. Голосование прошло на сайте «Петербургского дневника».
    Петербуржцы выбрали украшение для главной городской елки на Новый год

    Праздничное дерево будет почти 25 метров в высоту. Рядом с ней поставят декоративную композицию из группы живых елей, разместят фотозону и почтовые ящики для писем Деду Морозу.

    Новогоднюю елку украсят в стиле ретро, она напомнит советские времена — 1950–1960 года.

    Ель установят на главной площади города к 20 декабря. Все организационно-технические и электромонтажные работы стартуют за две недели до данной даты.

    Петербуржцы сами выбирали в интернете, какую елку разместить на Дворцовой площади — живую или искусственную. Результаты голосования показали, что большинство горожан предпочтут увидеть дерево из леса: 52,2% местных жителей против 47,8%. До этого шесть лет подряд в Санкт-Петербурге ставили искусственную елку. Вопрос о замене искусственной ели на живую поставили ребята из социальных учреждений в декабре 2019 года после экскурсии по новогоднему городу.