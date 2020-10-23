Живая елка украсит Дворцовую площадь Петербурга

Какое именно дерево привезут из леса, еще предстоит решить. В городе рассматривают три варианта.

«Они отличаются лишь высотой и количеством хвои. Существенным вопросом является и возможность использования тяжелой техники для погрузки. Не всякое место позволяет аккуратно, без ущерба для окружающего ландшафта, в щадящем режиме вывезти ель к месту погрузки и транспортировки», — рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

Все ели выращены в питомниках, поэтому вырубка не нанесет ущерба экологии.

Украшенная живая новогодняя елка появится на Дворцовой к 20 декабря. Все организационно-технические и электромонтажные работы стартуют за две недели до этого срока.

Предыдущие шесть лет на Дворцовой площади устанавливали искусственную ель.

«Та ель, которая устанавливалась последние годы в Петербурге, только своим конусным контуром и общими очертаниями напоминала символ Нового года», — отметил Рябовол.

Вопрос о замене искусственной елки на живую подняли дети из социальных учреждений в декабре 2019 года после экскурсии по новогоднему Санкт-Петербургу. За настоящую елку отдали голоса почти все ребята. Поэтому в 2020-м власти поинтересовались мнением горожан.

Голосование за живую или искусственную ель прошло на сайте «Петербургского дневника» и в соцсетях издания. Итоги подвели вечером 22 октября. Более 52,2% горожан захотели увидеть на Дворцовой площади живую ель, а 47,8% встали на сторону искусственной.