Петербуржец устроил дриблинг прямо на путях метро. Теперь для него закроют подземку

В Санкт-Петербурге молодой человек решил поиграть в мяч на путях станции метро «Звенигородская». Прихоть может обернуться для юноши запретом на пользование подземкой.

Любителя экстремальных развлечений собираются привлечь к ответственности, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен». На рельсы он вышел 13 января, нарушив правила пользования метрополитеном.

«На станции „Звенигородская“ пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава», — уточнили на предприятии.

Известно, что молодой человек уже не раз игнорировал правила пользования Петербургским метрополитеном и нарушал их.