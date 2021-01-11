Еще 11 станций дополнят московское метро в 2021 году. Где они появятся?

Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

Дальние точки столицы соединят новой линией, и это избавит от необходимости проезжать через центр. Рассказываем подробно о каждой станции, а это «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Терехово», «Кунцевская», «Калужская» («Воронцовская»), «Новаторская», «Карамышевская», «Зюзино» и «Мневники».

Станция «Аминьевская» появится на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе. Ожидается четыре входа. Ее интегрируют с одноименной уже строящейся станцией Киевского направления МЖД, которая в перспективе войдет в состав МЦД-4. Пассажиры, приезжающие из области или из Новой Москвы, смогут сделать пересадку с Аминьевской прямо на Большую кольцевую линию.

Станцию «Проспект Вернадского» строят на пересечении улицы Удальцова с проспектом Вернадского. Она позволит разгрузить центральные узлы метро и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Оттуда удастся доехать до Каширки без пересадок.

Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

А станция «Мичуринский проспект» заработает на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Удальцова. С нее можно будет пересесть на одноименную платформу Калининско-Солнцевской линии. Здесь наземный вестибюль сделают единым для станций Солнцевской и Большой кольцевой линий. Они будут соединены надземным крытым пешеходный мостом, через который можно попасть на второй уровень станции Солнцевской линии.

Станцию «Зюзино» возведут на границе Черемушек и Зюзино. Выходы будут организованы на все стороны Севастопольского проспекта и улицу Каховку.

А по соседству будет станция «Калужская». Ее построят в районе Обручевский. Там появится пересадка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Планируют открыть два выхода: один будет примыкать к вестибюлю «Калужской», а второй выведет на Старокалужское шоссе.

Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

Новую станцию «Новаторская» расположат на месте пересечения улицы Новаторов с Ленинским проспектом. А станция «Терехово» появится в районе новой застройки, расположенной в срединной части Мневниковской поймы.

Станцию «Кунцевская» построят вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и МЦД-1. Наземный и подземный вестибюли выйдут на Рублевское шоссе, улицы Молдавскую и Ивана Франко. Сделают переход на одноименные станции Арбатско-Покровской и Филевской линий.

Станцию «Карамышевская» построят на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. С нее удастся пересесть на будущую Рублево-Архангельскую линию.

Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

В северной части Мневниковской поймы уже строят платформу «Мневники». Рядом с ней скоро появятся новые дома, в которые переедут участники программы реновации.

Новая станция «Давыдково» улучшит транспортную доступность районов Можайский и Фили-Давыдково. Она снизит нагрузку на центральные пересадочные узлы и на южные участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.

Для каждой станции продумали современные интерьеры, свет и комфортные вестибюли. А всего на территории Москвы с 2021 по 2024 год построят 25 станций метро — это порядка 58 километров подземных линий.