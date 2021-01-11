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    11 января 2021, 19:10

    Еще 11 станций дополнят московское метро в 2021 году. Где они появятся?

    Анастасия Аброськина, Людмила Александрова

    Еще 11 новых станций появится в столичном метро в 2021 году. Каждая из них разместится на Большой кольцевой линии. Это третий пересадочный контур подземки. Если сегодня, например, добраться из Кунцево до Калужской можно минимум с двумя пересадками, то после запуска БКЛ появится прямой маршрут.
    Еще 11 станций дополнят московское метро в 2021 году. Где они появятся? | Изображение 1
    Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

    Дальние точки столицы соединят новой линией, и это избавит от необходимости проезжать через центр. Рассказываем подробно о каждой станции, а это «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Терехово», «Кунцевская», «Калужская» («Воронцовская»), «Новаторская», «Карамышевская», «Зюзино» и «Мневники».

    Станция «Аминьевская» появится на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе. Ожидается четыре входа. Ее интегрируют с одноименной уже строящейся станцией Киевского направления МЖД, которая в перспективе войдет в состав МЦД-4. Пассажиры, приезжающие из области или из Новой Москвы, смогут сделать пересадку с Аминьевской прямо на Большую кольцевую линию.

    Станцию «Проспект Вернадского» строят на пересечении улицы Удальцова с проспектом Вернадского. Она позволит разгрузить центральные узлы метро и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Оттуда удастся доехать до Каширки без пересадок.

    Еще 11 станций дополнят московское метро в 2021 году. Где они появятся? | Изображение 2
    Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

    А станция «Мичуринский проспект» заработает на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Удальцова. С нее можно будет пересесть на одноименную платформу Калининско-Солнцевской линии. Здесь наземный вестибюль сделают единым для станций Солнцевской и Большой кольцевой линий. Они будут соединены надземным крытым пешеходный мостом, через который можно попасть на второй уровень станции Солнцевской линии.

    Станцию «Зюзино» возведут на границе Черемушек и Зюзино. Выходы будут организованы на все стороны Севастопольского проспекта и улицу Каховку.

    А по соседству будет станция «Калужская». Ее построят в районе Обручевский. Там появится пересадка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Планируют открыть два выхода: один будет примыкать к вестибюлю «Калужской», а второй выведет на Старокалужское шоссе.

    Еще 11 станций дополнят московское метро в 2021 году. Где они появятся? | Изображение 3
    Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

    Новую станцию «Новаторская» расположат на месте пересечения улицы Новаторов с Ленинским проспектом. А станция «Терехово» появится в районе новой застройки, расположенной в срединной части Мневниковской поймы.

    Станцию «Кунцевская» построят вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и МЦД-1. Наземный и подземный вестибюли выйдут на Рублевское шоссе, улицы Молдавскую и Ивана Франко. Сделают переход на одноименные станции Арбатско-Покровской и Филевской линий.

    Станцию «Карамышевская» построят на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. С нее удастся пересесть на будущую Рублево-Архангельскую линию.

    Еще 11 станций дополнят московское метро в 2021 году. Где они появятся? | Изображение 4
    Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

    В северной части Мневниковской поймы уже строят платформу «Мневники». Рядом с ней скоро появятся новые дома, в которые переедут участники программы реновации.

    Новая станция «Давыдково» улучшит транспортную доступность районов Можайский и Фили-Давыдково. Она снизит нагрузку на центральные пересадочные узлы и на южные участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.

    Для каждой станции продумали современные интерьеры, свет и комфортные вестибюли. А всего на территории Москвы с 2021 по 2024 год построят 25 станций метро — это порядка 58 километров подземных линий.