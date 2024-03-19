Общество 19 марта 2024, 10:57 Петербуржец получит от властей четыре миллиона рублей за незаконное содержание в СИЗО Петербуржец взыскал с государства 4 млн рублей за незаконное лишение свободы Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев взыскал с РФ четыре миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Ему пришлось провести в изоляторе больше четырех лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», — отметил петербуржец в иске.

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Адвокат истца Антон Кузнецов указывал на оправдательный приговор для Горностаева с правом на реабилитацию.

Горностаев из-за подозрений находился в изоляторе четыре года восемь месяцев и 15 дней. Он получит четыре миллиона рублей из казны Российской Федерации за моральный вред.

Ранее петербуржец добился через суд у клиники выплаты три миллиона рублей за неудачную имплантацию зубов. Руководство медучреждения не спешило выплачивать компенсацию. Однако после предупреждения судебного пристава о дополнительных 200 тысяч рублей в случае неуплаты в срок вся сумма поступила пострадавшему.