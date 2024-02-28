Общество 28 февраля 2024, 22:27 Клиника выплатила петербуржцу 3 млн рублей из-за воспаленной челюсти Петербуржец отсудил у клиники 3 млн рублей за неудачную имплантацию зубов Freepik

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Пациент стоматологической клиники в Петербурге через суд добился компенсации в три миллиона рублей за некачественную имплантацию зубов. Об этом сообщила пресс-служба городского управления судебных приставов.

Мужчина обратился в частную клинику с просьбой установить ему импланты. За полученную услугу он заплатил 436 тысячи рублей. Однако спустя время петербуржец попал в онкологическое отделение с воспалением костной ткани.

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После затратного лечения пациент обратился в суд, который постановил взыскать с клиники три миллиона рублей. Однако руководство медучреждения не торопилось выплачивать компенсацию.

Тогда судебный пристав предупредил представителей организации, что в случае неуплаты в срок ей придется заплатить еще 200 тысяч рублей. После этого вся сумма поступила пострадавшему.

Семья в Екатеринбурге также обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице. Супруги смогли отсудить 1,8 миллиона рублей.