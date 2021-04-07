Петербуржец не давал пенсионеру помыть машину, постоянно отнимая шланг. Видео

В Санкт-Петербурге молодой человек и пенсионер не поделили шланг на мойке самообслуживания. Видео с места события опубликовали во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что молодой человек в красной кофте подошел к машине пенсионера и начал у него отнимать шланг, из которого текла вода. В течение нескольких секунд они тянули его каждый в свою сторону. Пожилой мужчина даже начал кричать о помощи. Несколько раз борьба неожиданно прекращалась, но потом все начиналось снова.

«Помогите! Помогите! А что он мешает мне? Мешает! Помогите!» — кричал мужчина.

Однако молодой человек не проронил ни слова. Судя по видео, шланг он отнимал не в полную силу. Неизвестно, как началась это борьба и что стало причиной. Автор ролика только подметил, что это настоящий сюжет. Удалось ли пенсионеру спокойно домыть автомобиль, не уточняется.

В конце марта в Санкт-Петербурге водитель такси подрался с пешеходами. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. Таксист вышел из машины и направился к людям, держа в руках предмет, похожий на биту.