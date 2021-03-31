Драка между таксистом и прохожими произошла в Петербурге. Видео

Водитель такси подрался с пешеходами в Санкт-Петербурге. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении «360».

Инцидент произошел в центре города, на пересечении улицы Марата и Невского проспекта.

На кадрах видеозаписи видно, что автомобиль затормозил перед перекрестком. Около машины на дороге было несколько человек. следом, на видео видно, как водитель авто вышел из машины, у него в руках был предмет, похожий на биту.

На перекрестке было несколько человек. Все они передвигались на самокатах, которые тут же побросали. Через некоторое время водитель смог сесть в машину и уехать.

Причины конфликта между таксистом и молодыми людьми выясняются.