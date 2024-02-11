Общество 11 февраля 2024, 00:42 Петербурженка вместе с бананами купила переносчика холеры «Фонтанка»: покупательница в Петербурге нашла в купленных бананах муху-горбатку Freepik

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Жительница Санкт-Петербурга приобрела в магазине бананы, а дома обнаружила насекомое, которе она опознала как муху-горбатку. Петербурженка сообщила о находке в магазин и написала жалобу в Роспотребнадзор. Информацией с «Фонтанкой» поделилась ее подруга Светлана.

Она рассказала изданию, что ее подруга купила бананы в сетевом магазине в Мурине. Дома она увидела в пакете с фруктами насекомое средних размеров. Женщина предположила, что это муха-горбатка, которая является переносчиком холеры.

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В начале февраля в Россию запретили ввозить бананы из Эквадора именно из-за заражения плодов мухой-горбаткой, которая является опасным карантинным насекомым. Власти Эквадора попросили устранить нарушения.