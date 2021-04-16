Петербурженка рассказала, как ее дочь отравилась метадоном

Воспитанница петербургского детского сада оказалась в больнице с отравлением метадоном. Мать девочки в беседе с «360» предположила, что наркотик ребенок каким-то образом попробовал именно в саду.

Вторник, 13 апреля, начался для семьи из Санкт-Петербурга как обычно. Отец семейства отвел детей в сад и уехал на работу. Забирала детей мама. Накануне младшая дочь предупредила, что в группе у кого-то день рождения и ребят будут угощать конфетами.

«В течение дня никто не звонил и не говорил, что она себя плохо чувствует. По дороге домой Т. рассказала, что им дали две конфетки. Одну она съела, а вторую несет домой — поделиться с братьями», — вспомнила женщина.

Дома сначала все было нормально: девочка прыгала и играла. Лакомство она действительно разделила с братьями поровну. И уже минут через 5-10 пожаловалась на головокружение и боли в животе. Ребенку измерили температуру — ее не было — и отправили полежать.

Я пошла кормить маленького. Пришел супруг, и тут вбегает старший сын с криками: «Мама, Т. посинела!» Мама отравившейся девочки.

До приезда скорой семья постаралась привести девочку в чувство: ее переворачивали на бок, похлопывали, делали массаж сердца и искусственное дыхание. Медики увезли ребенка в детскую ГКБ № 5 имени Филатова.

«Когда я звонила вечером этого же дня, сказали, что состояние очень тяжелое, дышать сама не может, и попросили звонить завтра», — рассказала петербурженка. На следующий день ее дочери лучше не стало, а в пришедших анализах обнаружили метадон.

Семью опросила полиция. Матери, отцу и двум их сыновьям пришлось провериться на наркотические вещества. Их дом тщательно осмотрели кинолог, криминалист и следователи. Сначала, по словам женщины, подозрение пало одного из сыновей — 13-летнего подростка.

«Проверка показала, что в анализах ничего у моей семьи нет. Я и не сомневалась. С сына тоже вроде подозрения сняты. <…> Вариант один — она что-то взяла в садике. Предположений много», — заключила мама девочки. Женщина не намерена никого обвинять, но не знает, где, кроме как в дошкольном учреждении, ребенок мог отравиться.