Петербурженка дала объявление, что отдает ребенка в добрые руки

В интернете на днях появилось неожиданное объявление из Санкт-Петербурга. Молодая мама рассказала, что ищет новых родителей для своего сына, который родился в июле этого года.

Виктория Фефелова работает репетитором по математике. В социальной сети «ВКонтакте» она заверила, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, которые мешают ей быть полноценной мамой. Отец же у новорожденного, по ее словам, еще слишком молод и даже до конца не понял, что на нем теперь есть родительские обязанности. Выходом из ситуации Виктория видит поиск новых приемных родителей для маленького Саши.

Молодая мама написала, что Саша — «мощный ребенок по энергетике» и имеет хорошую родословную. Отдавать его в детский дом она не хочет, а потому настоятельно просит сделать репост ее объявления.

В комментариях люди стали писать, что со стороны Виктории это якобы уже не первая такая попытка отдать собственного ребенка. По их словам, ранее подобным образом петербурженка пристроила дочь.

Жителям Московской области с прошлого года стало проще решить, какого именно ребенка они хотят усыновить. Для них запустили уникальное бесплатное приложение «Усыновление в Московской области». За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот региона.