Жители Подмосковья оценили приложение по усыновлению

В Подмосковье с прошлого года существует уникальное бесплатное мобильное приложение «Усыновление в Московской области». За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот региона.

Как же работает приложение по поиску детей, оставшихся без родителей? Сервис протестировала многодетная мама из Подмосковья Мария Комарова. В ее семье из пяти детей трое — приемные.

Скачать приложение можно через Google Play и AppStore.

«В Play Маркете когда ввожу слово усыновление, мне сразу выходит приложение „Усыновление Московской области“», — отметила Мария Комарова, многодетная мама.

В приложении есть список детей Подмосковья, которые ищут родителей. Вся информация приводится без конфиденциальных личных данных — только имена и возраст. Регистрироваться не нужно. Все параметры поиска можно вводить сразу после установки приложения.

При запросе можно уточнить форму устройства — приемная семья, опека или усыновление. Также можно выбрать подходящую группу здоровья и узнать о наличии братьев и сестер у ребенка.

«Если нажать на окошко „узнать о ребенке“, то появятся данные — кому можно позвонить или написать, чтобы выяснить подробности. Можно сохранить анкету, добавить в избранные. Это удобно, раньше был только сайт, и мы выписывали имена и фамилии на листочек, чтобы узнать», — поделилась впечатлением от сервиса Мария Комарова, многодетная мама.

Приложение очень простое в использовании. Мария, как опытный усыновитель, рада появлению нового сервиса. По ее мнению, теперь вопросы будут решаться быстрее.