Петербургского подростка задержали за фотографию с патроном в соцсетях

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего школьника. Причиной стала фотография с патроном в его соцсетях. На 70-миллиметровый патрон была нанесена угрожающая школе надпись. Об этом сообщили «Невские новости».

В полиции изданию рассказали, что на изображении подросток держал в руке 70-миллиметровый патрон с надписью, которую можно расценивать как угрозу школе, в которой он учится.

Юношу задержали и отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Другие подробности дела пока не сообщаются. Сейчас правоохранители внимательно следят за поведением школьников в социальных сетях. Последние несколько месяцев запомнились стрельбами в школах.

Несколько дней назад неизвестный из Владикавказа написал сообщение на официальную почту ФСБ. Письмо было о том, что он собирается устроить стрельбу, как в школах Казани и Перми, что постарается убить как можно больше людей. Он также заявил, что ненавидит людей и вообще весь мир. В МВД по Северной Осетии рассказали, что приняли меры для усиленной охраны учебных заведений.