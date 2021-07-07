Петербургский суд запретил мультсериал Happy Tree Friеnds

Октябрьский народный суд Санкт-Петербурга запретил флэш-сериал Happy Tree Friеnds. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram.

«Мультсериал [Happy Tree Friеnds] ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. <…> Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», — рассказали в пресс-службе.

Аналогичное решение суд вынес в отношении мультфильмов «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» и «Космос: Территория смерти». Они, по версии суда, также вредят детской психике, мотивируют на агрессию и повышают риск девиантного поведения.

Накануне Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга запретил аниме «Акира» о религиозном культе сверхчеловека и новые ссылки на японские сериалы «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».