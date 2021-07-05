Петербургский суд запретил ссылки с аниме о культе сверхчеловека

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга запретил японское аниме «Акира» о религиозном культе сверхчеловека. Мультфильм признали опасным для здоровья и психического развития детей.

О запрете мультфильма сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Там же отметили, что «Акира» стало первым запрещенным к распространению аниме, где используют 24 кадра в секунду.

В пресс-службе отметили, что по сюжету мультфильма в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. В стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, решит все проблемы Японии. О запрете распространения этого аниме суд попросила прокуратура города.

Помимо «Акиры», суд запретил новые ссылки на аниме «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».

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