Петербургский сервис аренды самокатов приостановил работу

Электросамокаты, принадлежащие петербургскому прокату Molnia, исчезли с парковок. Пресс-служба сервиса объяснила в Instagram, что в компании приняли такое решение до стабилизации ситуации в городе.

«Нам пришлось убрать все самокаты до стабилизации ситуации в городе. К сожалению, не все пользователи безопасно используют сервис», — написали администраторы страницы проката в соцсети на вопрос, куда исчезли самокаты. Более подробных разъяснений от пресс-службы не было.

Издание «Коммерсант» написало, что с улиц Санкт-Петербурга также исчезли электросамокаты сервисов Whoosh и Urent. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», правоохранители с утра 9 июня начали изымать двухколесный транспорт с парковок.

Накануне начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что про опасность электросамокатов расплодилось много страшилок, однако в реальности все не так. По его словам, эти средства индивидуальной мобильности (СИМ) делают дороги безопаснее, так как водитель самоката будет всегда осторожен, понимая, что едет без защиты.