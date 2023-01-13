Общество 13 января 2023, 17:32 Петербургский депутат Алексей Цивилев заявил, что возницы карет должны страховать ответственность

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В Санкт-Петербурге участились случаи различных происшествий с лошадьми, и поэтому депутат городского Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил узаконить их статус. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Депутат считает, что владельцы лошадей и возницы карет должны страховать гражданскую ответственность, как это делают автомобилисты. Это обеспечит выплаты пострадавшим и поможет не допускать к животным пьяных наездников.

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«Также все, кто оказывает такие услуги, должны заключать договор с городом, раз уж катания проходят на территории, которую город поддерживает в порядке», — добавил Алексей Цивилев.

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В идеале депутат хотел бы, чтобы все катания на лошадях перенесли из центра города в Петергоф и Пушкин, которые более приспособлены для таких развлечений.

Напомним, несколько происшествий с лошадьми случились в Петербурге летом, когда животные мчались по узким улицам, повреждая машины и летние террасы ресторанов. А 2 января на Дворцовой площади пострадали трое, когда шутник попытался оседлать запряженную в карету лошадь.