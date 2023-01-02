Происшествия 02 января 2023, 21:43 Неизвестный попытался оседлать запряженную в карету лошадь в Санкт-Петербурге Три человека пострадали при попытке неизвестного оседлать лошадь в центре Петербурга РИА «Новости»

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Запряженная в карету лошадь побежала на пешеходов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в тот момент, когда ее пытался оседлать неизвестный. Предварительно, в результате происшествия пострадали три человека, среди которых двое детей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Центрального района города.

Как указано в сообщении администрации, все произошло 2 января. Испуганная лошадь сбросила наездника, и устремилось в толпу, отметил RT.

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«По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых — дети», — сказано в сообщении.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Жительница Хабаровска в декабре украла лошадь с территории частного дома в поселке под Приамурском. После этого она продала животное незнакомому человеку за 11 тысяч рублей. По предварительным данным, женщина могла совершить преступления, чтобы раздобыть деньги на спиртные напитки.