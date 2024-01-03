Общество 03 января 2024, 14:02 Песня Верки Сердючки прозвучала на дискотеке в Псковской области Директор порховского ДК извинилась из-за песни Верки Сердючки на дискотеке РИА «Новости»

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Во время дискотеки в Доме культуры в городе Порхове Псковской области прозвучала песня украинского исполнителя Верки Сердючки. Директор учреждения Анна Тарасенкова на странице во «ВКонтакте» принесла свои извинения за ситуацию.

Пользователи группы «Подслушано в Порхове» опубликовали видеоролик с вечеринки, на которой люди танцевали под песню «Ще не вмерла Украина». Многие подписчики осудили эту композицию и назвали ее оскорбительной для участников СВО.

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«Администрация Дома культуры приносит извинения за сложившуюся ситуацию. Диджей поставил эту композицию без всякого злого умысла, случайно оставив ее в плейлисте. С ним провели соответствующую беседу», — написала Тарасенкова.

Директор ДК отметила, что коллектив учреждения одним из первых подключился к помощи военнослужащим во время частичной мобилизации и поддерживает их на протяжении всей спецоперации.

В августе трех аниматоров оштрафовали в Крыму за танцы под песни Сердючки в аквапарке Алушты.