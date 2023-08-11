Общество 11 августа 2023, 18:50 Аниматоров в Крыму оштрафовали за танцы под песню Верки Сердючки Суд оштрафовал трех аниматоров в Крыму за танцы под дискредитирующую армию песню Pixabay

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В Крыму трех аниматоров, танцевавших под дискредитирующие ВС России песни, привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.

В суде рассказали, что 8 августа аниматоры работали в аквапарке Алушты. Они танцевали под дискредитирующие армию песни, «содержащие текст на украинском языке, провокационного характера, несмотря на замечания находящихся рядом посетителей аквапарка».

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В ходе судебного заседания все трое признали свою вину и раскаялись в содеянном. Аниматоры принесли публичные извинения и попросили строго их не наказывать, уточнили в суде. Каждого из них оштрафовали на 15 тысяч рублей, учитывая «юный возраст всех привлекаемых».

По данным «Коммерсанта», речь идет об исполнении песен Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Алуштинский аквапарк расторг договор о сотрудничестве после случившегося.

В мае в краснодарском караоке-клубе произошел скандал из-за песен Сердючки. Глава города поручил провести проверку.